2020/01/08 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف يعلن انتهاء رد طهران على اغتيال القائد الشهيد سليماني ورفاقه.

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