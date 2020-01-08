خامنئي: الشعب الإيراني وجه صفعة قوية لأميركا

2020/01/08 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قال المرشد الإيراني، علي خامنئي إن الشعب الإيراني وجه صفعة قوية لأميركا.وأضاف أن التواجد الأميركي في المنطقة يجب أن ينتهي، لأنه جلب الحروب والفتن، وذكر ان قاسم سليماني أحبط المخططات الأميركية في العراق وسوريا ولبنان و كان ثوريا من الطراز الأول وملتزما بقيم الثورة.واردف ان قاسم سليماني كان يذهب للخطر ولكنه كان […]

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