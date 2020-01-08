2020/01/08 | 10:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الأربعاء، إن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".وتأتي كلمة خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.وقال خامنئي إن سليماني كان شجاعا ومقداما، وكان يضع نفسه في الصف الأول ويتحدى المخاطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: نواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفنا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: نواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).