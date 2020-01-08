النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبين وأعضاء مجلس محافظة ديالى

2020/01/08 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة ،اليوم الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائبين في مجلس النُّوَّاب وأعضاء مجلس محافظة ديالى كافة.

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