2020/01/08 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب، أحدهما من الدورة الحاليَّة والآخر من الدورة السابقة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر شمل ايضاً أعضاء مجلس محافظة ديالى كافة.دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمر الاستقدام، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبين وأعضاء مجلس محافظة ديالى كافة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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