عبد الغني سلامه - في وداع محمد شحرور

2020/01/08 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه انتقل إلى جوار ربه الشهر الفائت الدكتور محمد شحرور، المفكر الإسلامي التنويري، الذي أثار بأفكاره الجديدة والمختلفة زوابع من ردود الفعل المتباينة والمتناقضة في حدتها..ولد شحرور في دمشق، وتوفي في أبو ظبي، وبين ميلاده وموته عاش حياة حافلة بالعطاء، اشتغل بالهندسة، وأصدر العديد من الكتب والمقالات المثيرة للجدل، منها: "الإسلام والإيمان"، "نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي"، "تجفيف منابع الإرهاب"..و......

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