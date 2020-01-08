176 قتيلا في تحطم طائرة أوكرانية في طهران.. ومطار خميني يتحدث عن صعوبات تقنية

2020/01/08 | 10:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران, -(أ ف ب) – قتل نحو 170 شخصا في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية.في كييف، أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم نجاة أي شخص من تحطم الطائرة قائلا إن “كل ركاب وأفراد طاقم” طائرة البوينغ 737 “قتلوا”.[…]

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