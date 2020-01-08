2020/01/08 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | إيران تستهدف قاعدتين أميركيتين بصواريخ باليستية في الأنبار وأربيل

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