الجيش العراقي: لا اصابات في صفوف القوات العراقية بعد هجوم صاروخي إيراني

2020/01/08 | 11:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش العراقي أنه تم إطلاق 22 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبار بغرب البلاد وقاعدة في أربيل عاصمة كردستان […]

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