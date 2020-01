على بعد 40 كيلومترا من الهدف.. نشر صور لصواريخ إيرانية لم تنفجر

2020/01/08 | 11:33 - المصدر: الحرة

نشر ناشطون عراقيون صورا قالوا إنها لصواريخ إيرانية لم تنفجر بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف قواعد عراقية تضم قوات أميركية ردا على مقتل قاسم سليماني.

وقالت الناشط حيدر حمزوز إن أحد صواريخ إيران الباليستية وقع في قرية حيطان في هيت على بعد 40 كيلومترا من قاعدة عين الأسد التي استهدفتها إيران.

ونشرت صفحة "الخوة النظيفة" على فيسبوك عدة صور للصواريخ الإيرانية التي لم تنفجر في منطقة حيطان.

وقال بيان لهيئة العمليات المشتركة العراقية إن 22 صاروخا سقطت في العراق فجر الأربعاء، مشيرة إلى أن 17 صاروخاً منها سقطت على على قاعدة عين الأسد الجوية، من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و5 صواريخ على مدينة أربيل.

وقال البيان إن الصواريخ لم تسبب أي إصابات في القوات العراقية.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القيادة الوسطى في الجيش الأميركي المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط أن عددا من الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان في بيان إن القاعدتين اللتين تعرضتا لهجوم كانتا في حالة تأهب قصوى نظراً لوجود مؤشّرات تفيد بأنّ النظام الإيراني يخطّط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة.

وأكد البنتاغون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل تضمان قوات أميركية.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة مساء الثلاثاء: "كل شيء على ما يرام!.



هناك صواريخ أُطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق.



ويجري تقييم للخسائر والأضرار الآن.



حتى الآن الأمور جيدة للغاية! لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزا في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد! سأدلي ببيان صباح الغد".

