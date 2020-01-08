خامئني يُعلق بشأن قصف “عين الأسد” وقرار صدر عن البرلمان العراقي

2020/01/08 | 11:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد المرشد الإيراني #علي_خامنئي، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الشورى في قوة الرد على جريمة اغتيال #قاسم_سليماني كان صائباً.وقال خامنئي في كلمة له ضمن لقاء […]

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