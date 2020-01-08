شركات طيران عالمية تقاطع الأجواء العراقية والإيرانية

2020/01/08 | 11:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الطيران الأميركية، حظراً على شركات الطيران من التحليق فوق العراق وإيران، وذلك بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أميركيتين في الأنبار وأربيل.وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها “ستحظر […]

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