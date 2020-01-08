الرئاسات الثلاث تجتمع مع القوى السياسية


الرئاسات الثلاث تجتمع مع القوى السياسية
2020/01/08 | 11:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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