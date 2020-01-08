الميالي: اميركا تلوح بعقوبات غير مبررة لمحاربة العراق نفسيا

2020/01/08 | 11:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احمد الميالي، الأربعاء، ان تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق لامبرر له لكنه وسيلة لم...

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