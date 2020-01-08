2020/01/08 | 11:45 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق.. هل تجابه القدرات الإيرانية العسكرية واشنطن؟.. الجيش فى المرتبة الـ 14 عالميا.. 873 ألف جندى و15... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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