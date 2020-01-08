2020/01/08 | 11:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلق رسميا على احتمال استهداف دبي والرياض) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلق رسميا على احتمال استهداف دبي والرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).