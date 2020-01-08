نائب سابق يتشفى بالهجوم المسلح على متظاهري ذي قار

2020/01/08 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر النائب الأسبق عن محافظة ذي قار في ائتلاف دولة القانون، مخلص الزامل، ليل امس الثلاثاء، منشورات على حسابه في موقع الفيسبوك يتشفى بالاعتداء المسلح على متظاهري ذي قار وحرق خيامهم.واقتحم مسلحون ساحة الحبوبي في وسط محافظة ذي قار، معقل محتجي المحافظة، حيث أطلق المسلحون الرصاص الحي على المتظاهري وتسببوا بإصابة […]

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