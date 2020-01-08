الآسيوي يختار مهند قاسم حكماً رابعاً لمباراة قطر وسوريا

2020/01/08 | 11:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عينت لجنة الحكام في الأتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي العراقي مهند قاسم ليكون حكماً رابعاً في مباراة منتخبي الأولمبي القطري وشقيقه السوري التي ستجري في الساعة الواحدة والربع من ظهر يوم غد الخميس على ملعب تاماسات الدولي بمدينة براثومثاني التايلاندية ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً .

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