النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبين وأعضاء مجلس محافظة ديالى كافة🔻

2020/01/08 | 11:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب، أحدهما من الدورة الحاليَّة والآخر من الدورة السابقة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر شمل ايضاً أعضاء مجلس محافظة ديالى […]

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