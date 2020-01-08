2020/01/08 | 11:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت استخبارات الحرس الثوري الايراني، الاربعاء، بأن “80 عسكريا أمريكيا على الأقل قتلوا، في قاعدة عين الأسد، إثر القصف الصاروخي” الذي استهدف القاعدة في العراق.ونقل موقع RT الروسي، عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الايراني: مقتل 80 أمريكيا في عين الأسد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الايراني: مقتل 80 أمريكيا في عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).