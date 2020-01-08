2020/01/08 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط حساس ومعقد.ودعت الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس.وقال قانغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية في إفادة صحفية يومية في بكين، إن تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، مضيفا أنه يتعين على الأطراف المعنية حل الصراعات على نحو ملائم وعبر الحوار.وأعلن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين: الوضع في المنطقة حساس ومعقد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: الوضع في المنطقة حساس ومعقد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: الوضع في المنطقة حساس ومعقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).