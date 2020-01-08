البورصات العربية باستثناء العراقية تسجل انخفاضا بعد القصف الإيراني

2020/01/08 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

انخفضت البورصات العربية جميعها باستثناء البورصة العراقية، بعد القصف الإيراني على القواعد العسكرية داخل العراق فجر اليوم الأربعاء.





ورصدت "الاقتصاد نيوز"، مؤشرات البورصات العربية التي سجلت انخفاضا حتى الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت بغداد، وهي السعودية والامارات ومصر والكويت والأردن وقطر والبحرين وعُمان والبحرين والمغرب وتونس وفلسطين.





وسجلت البورصة العراقية ارتفاعا بنسبة 0.53% اذ بلغ المؤشر العام 500.06 نقطة، بعد ارتفاع اسهم 7 شركات.





وتشهد الأراضي العراقية توترا كبيرا منذ اكثر من عشرة أيام بسبب الصراع الأمريكي ـ الإيراني مما اثر على الاقتصاد بعد قيام عدة شركات بإيقاف الرحلات الجوية إلى العراق.





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