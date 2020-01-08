2020/01/08 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح المنتخب العراقي الاولمبي بكرة القدم، اليوم الأربعاء، اولى مبارياته في بطولة كأس آسيا عندما يلاقي استراليا في العاصمة التايلندية بانكوك.وستقام المباراة في الساعة الواحدة والربع بتوقيت العاصمة بغداد على استاد تامسات.وعسكر منتخب العراق الاولمبي في مدينة دبي الإماراتي وخاض مباراتان وديتان امام اوزبكستان خسرهما.والمتأهلون للمربع الذهبي في هذه البطولة سيتواجدون تلقائيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاولمبي العراقي يفتتح مشواره في كأس آسيا بلقاء استراليا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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