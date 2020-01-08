2020/01/08 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | البيت الأبيض: الرئيس ترمب أطلع على الهجوم الإيراني على قاعدة أميركية وهو يراقب الوضع عن كثب

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البيت الأبيض: الرئيس ترمب أطلع على الهجوم الإيراني على قاعدة أميركية وهو يراقب الوضع عن كثب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | البيت الأبيض: الرئيس ترمب أطلع على الهجوم الإيراني على قاعدة أميركية وهو يراقب الوضع عن كثب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).