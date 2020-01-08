وزير الخارجية التركي يزور بغداد غدا

2020/01/08 | 12:08 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو سيزور العاصمة بغداد.

وقال الم...

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