2020/01/08 | 12:08 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الخارجية التركي يزور بغداد غدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو سيزور العاصمة بغداد.
وقال الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الخارجية التركي يزور بغداد غدا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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