السعودية : “ريال مدريد” يلتقي فالنسيا على ملعب الجوهرة المُشعة

2020/01/08 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يفتتح فريق ريال مدريد فى الساعه العاشره بتوقت مكة مساء اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المُشعة”، بحثًا عن اللقب الـ 11 فى تاريخ الملكى بالمسابقة المحلية، وتنطلق مساء اليوم، بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية والتى تقام بنظامها الجديد خلال […]

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