2020/01/08 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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الخزعلي: حان وقت الرد العراقي لاغتيال المهندس..



لن يكون أقل من رد إيران وهذا وعد

يتبع.



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بغداد اليوم-كردستان

عقدت الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، اجتماعاً لبحث الأوضاع في الاقليم والعراق والمنطقة، عقب سقوط صواريخ إيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أ

مصدر حكومي فرنسي: قواتنا لن تنسحب من العراق

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن الحكومة الإيرانية لا تؤيد أي إحصائية للقصف الإيراني على قاعدة عين الأسد في الانبار.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي: "لا نؤيد أي إحصائية للقصف الإ

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