أول تعليق إماراتي رسمي على استهداف القواعد الأميركية

2020/01/08 | 12:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى ما سماه تهدئة التوترات "المزعجة" وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف إيران قاعدتين عسكريتين...

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