فرنسا: لا ننوي سحب قواتنا من العراق

2020/01/08 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها لا تعتزم سحب قواتها المنتشرة في العراق بعد الضربات الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

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