تربية نينوى تنفي اعتداء معلم على احد تلاميذه في بادوش

2020/01/08 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، ما تم تداوله من قبل الصفحات لبعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام معلم في "مدرسة بادوش الابتدائية" بالاعتداء على احد تلاميذ المدرسة .

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "على ضوء ما تم تداوله تم تشكيل لجنة تحقيقيه من قبل المديرية للوقوف على صحة الادعاء، حيث تبين فيما بعد انها مجرد شائعات يستغلها ضعفاء النفوس لأثارة الرأي العام، وان التلميذ يعاني اصلا من مرض النزف الانفي ولم يتم الاعتداء عليه".

فيما أكدت إدارة "مدرسة بادوش" الابتدائية ان "التعامل مع التلاميذ لا يخرج عن الإطار الأبوي".

من جانبها اكدت وزارة التربية استمرارها بإعطاء التعليمات والتوجيهات بعدم استخدام العنف ضد التلاميذ والطلبة لانهم الامانة التي حملتها الوزارة في اعناق الكوادر التعليمية، كما اوصت بالوقت ذاته المواقع والصفحات بتوخي الدقة في نقل المعلومة واخذها من المواقع الرسمية الموثقة.

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