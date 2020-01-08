بالصور.. بعد جسر الزيتون: متظاهرو ذي قار يغلقون جسر الحضارات (بامر الشعب)

2020/01/08 | 12:17 - المصدر: الغد برس

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بالصور..



بعد جسر الزيتون: متظاهرو ذي قار يغلقون جسر الحضارات (بام

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