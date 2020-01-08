الرئيس صالح: بردا وسلاما على عراقنا الحبيب

2020/01/08 | 12:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، على استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في محافظتي الانبار وأربيل.وكتب صالح في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع "تويتر": "بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان".واستهدف القصف الإيراني قاعدة "عين الأسد" وقاعدة "مطار أربيل" بـ22 صاروخا، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

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