الخامنئي يصف الهجوم على عين الأسد بـ ’’الناجح’’

2020/01/08 | 12:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار، بالناجح، فيما قال إن الظروف الحالية في المنطقة صعبة للغاية.وأكد السيد الخامنئي خلال كلمة لقائها […]

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