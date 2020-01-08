مصدر فرنسي: لا نعتزم سحب قواتنا من “العراق” بعد الضربات الإيرانية

2020/01/08 | 12:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مصدر حكومي فرنسي ، أن باريس لا تعتزم سحب قواتها المنتشرة في العراق بعد الضربات الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي […]

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