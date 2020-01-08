طهران تشيد بالهجمات الصاروخية في العراق: يجب أن تحترم الولايات المتحدة إيران

2020/01/08 | 12:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الأمر متروك الآن للولايات المتحدة لكي “تعود إلى رشدها”، مشيدًا بالهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق، فجر الأربعاء، ردًا على الغارة الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني.وأضاف ظريف في تصريحات للصحفيين في طهران، الأربعاء، “أظهرنا للجميع أننا لسنا الولايات […]

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