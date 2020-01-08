2020/01/08 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يتوعد برد على اغتيال المهندس اكبر من رد الايرانيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/08 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يتوعد برد على اغتيال المهندس اكبر من رد الايرانيين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يتوعد برد على اغتيال المهندس اكبر من رد الايرانيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).