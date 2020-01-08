صالح مغردا: بردا وسلاما على عراقنا

2020/01/08 | 13:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- نشر رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، تغريدة على موقعه في تويتر قائلا: بردا وسلاما على عراقنا الحبيب.وقال، صالح، في تغريدته، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، انه “بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان العراق”.وكانت الجمهورية الاسلامية ردت فجر اليوم الاربعاء على اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ...

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