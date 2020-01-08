إدانة لهجمات إيران

2020/01/08 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت لندن الأربعاء ما وصفته بالهجمات "المتهورة والخطيرة" على قواعد للتحالف في العراق تضم قوات بريطانية، معبرة عن "القلق" إزاء "معلومات عن سقوط جرحى".

جاء ذلك تعليقا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأربعاء طهران على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان جنودا أميركيين وبريطانيين.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب "ندين هذا الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف بينهم بريطانيون" معبرا عن "القلق" إزاء "معلومات عن سقوط جرحى واستخدام صواريخ بالستية.

برلين من جانبها، أدانت بشدة الضربات الصاروخية في العراق، التي جاءت حسب طهران ردا على قتل قوات أميركية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب-كارينباور الاربعاء إن ألمانيا تدين "بشدة الاعتداء" الايراني على قواعد تؤوي جنودا أميركيين في العراق.

وقالت في حديث لشبكة "ايه ار دي"، "لقد تبين أنه من الضروري الآن ألاّ ندع هذه الدوامة تتفاقم أكثر" موضحة أنه يعود "قبل كل شيء إلى الايرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد".

من جانبه، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق "تصعيدا" من جانب طهران.

ولم يصدر لحد الساعة أي رد فعل من الحكومة الفرنسية، بينما قررت شركة الطيران "اير فرانس" تعليق جميع الرحلات في الأجواء الإيرانية والعراقية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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