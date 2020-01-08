2020/01/08 | 13:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الخاص للشيخ الأمين قيس الخزعلي، الأربعاء، أن الرد الإيراني على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، فيما شدد على أن رد العراقيين على الأمريكيين لن يكون أقل من الرد الإيراني.وذكر مكتب الشيخ الامين في تغريدة ان “الرد الإيراني على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي: رد العراقيين على الأميركيين لن يكون أقل من الرد الإيراني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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