ريال مدريد يدخل سباق ضم مارتينيز

2020/01/08 | 13:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي ريال مدريد ضمن سباق الأندية الراغبة في ضم لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.ووفقا لما ذكرته شبكة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن هناك رغبة من قبل ريال مدريد لضم مارتينيز، بعدما شهد مستواه تطورا كبيرا تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي.ويعد لاوتارو هدفا للعديد من الأندية بعيدا عن ريال مدريد، وأهمها:

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