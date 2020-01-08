مكتب القائد العام يصدر بياناً بشأن القصف الإيراني على عين الأسد وأربيل

2020/01/08 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بعد منتصف الليل بقليل من يوم الاربعاء الموافق 8/1/2020، تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الايراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ او سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على اماكن تواجد الجيش الامريكي في العراق دون ان تحدد مواقعها.



وفي نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الامريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الامريكية في قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل وفي مواقع اخرى..



بالطبع كنا قد انذرنا فور تلقينا خبر الهجوم القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.



لم تردنا لحد اللحظة اية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي ولم تردنا رسميا الخسائر في جانب قوات التحالف.



وبقي السيد القائد العام يتابع التطورات منذ بدء الهجوم والى هذه الساعة ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من اول ضحاياها.



والعراق اذ يرفض اي انتهاك لسيادته والاعتداء على اراضيه فان الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض ابنائه للخطر، وقد دعونا، وندعو الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الازمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة.

الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت جبهة الإنقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، بيانا بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار، مبينة أن السيادة العراقية أصبحت ’’محل شك’’.

وقالت الجب

بغداد اليوم- اربيل

رلأى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن ما يحدث خلال الايام الماضية في العراق واقليم كردستان المؤسف جدا، مبينا أن حكومتة ستتواصل مع كافة الاطراف لتحقيق التهدئة وعودة الاستقرار الى

بغداد اليوم- بغداد

قدم النائب عن تيار الحكمة الوطني، حسن فدعم، الأربعاء (8 كانون الثاني 2020) تفسيراً لسبب قصف إيران قواعد أمريكية داخل العراق.

وقال فدعم في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "كُنّا نتمنى ان يكون الرد الإيراني خارج الأراضي ال

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