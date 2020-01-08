مصدر: مجلس الوزراء شكل لجنة للتحقيق في عدم تطبيق بعض قراراته

2020/01/08 | 13:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، ان مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيقية للنظر في اسباب عدم تطبيق قرارات تتعلق بتقديم خدمات ودعم الرعاية الاجتماعية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية، على ان لا تقل درجتهم عن مدير عام للنظر في اسباب عدم تطبيق فقرات قرارات مجلس الوزراء ٧٨ و١٧٥ و١٧٣ الصادرة من مجلس الوزراء لسنة ٢٠١٩".

وبين ان "القرارات خاصة بتقديم الخدمات ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية واستثمار الاراضي المجاورة لمطار بغداد الدولي".

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