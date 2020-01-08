2020/01/08 | 13:19 - المصدر: الغد برس

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المتحدث باسم عبدالمهدي: تلقينا اتصالا من إيران بخصوص القصف ونعمل

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المتحدث باسم عبدالمهدي: تلقينا اتصالا من إيران بخصوص القصف ونعمل على احتواء الموقف

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