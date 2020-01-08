روسيا توصي شركات الطيران بعدم استخدام الأجواء العراقية والايرانية

2020/01/08 | 13:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أوصت وكالة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، شركات الطيران في البلاد، بعدم استخدام المجالين الجويين العراقي والإيراني، على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقالت الوكالة في بيان ان مناطق العراق، وإيران، والخليج، تشهد مخاطر أمنية.

وأضافت أنها توصي شركات الطيران الروسية، بعدم استخدام أجواء المناطق المذكورة، حتى في رحلات الترانزيت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قواعد عراقية يستخدمها الجيش الامريكي، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضية.

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