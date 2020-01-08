دول بالجملة تتفادى المرور بأجواء العراق وإيران.. سماء البلدين “خالية” من الطائرات (صورة)

2020/01/08 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خلت سماء العراق وايران، اليوم الاربعاء، من الطائرات المدنية، بعد اجراءات نفذها عدد كبير من الدول في شرق وغرب الكرة الارضية، لضمان أمن طيرانها ومواطنيها، على خلفية الضربة الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين أمريكيتين في العراق.حظر الطيران الامريكي فوق مساحة واسعة وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات […]

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