نائب برلماني بعد الرد الايراني: لا يمكن تصعيد الأحداث والتهدئة ضرورة

2020/01/08 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت عضو مجلس النواب عن تحالف البناء إنتصار الموسوي على ضوررة التهدئة وإبعاد المنطقة عن الحرب.

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