2020/01/08 | 13:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ايران تعد مقتل سليماني غنيمة كبرى

ان ايران تعد المستفيدة الكبرى من مقتل قادها قاسم سليماني فقد خدم ايران في حياته وحتى في مماته ، واعتبر شهيد السياسة الايرانية ، فقد خدم ايران سياسيا وعسكريا داخليا وخارجيا .

وانه افاد ايران حتى في مماته ، فاي رجل هذا هو سليماني ؟؟

فليتعلم سياسي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" قـــاسم سليمـــاني " الـــرجل الذكي الذي خدم ايـــران في حياتــه وبعد مماتـــه !! كيف؟ واين؟.. !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (" قـــاسم سليمـــاني " الـــرجل الذكي الذي خدم ايـــران في حياتــه وبعد مماتـــه !! كيف؟ واين؟.. !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).