وزير النفط الإيراني: ارتفاع أسعار الخام يفيد طهران

2020/01/08 | 13:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة أنباء "الطلبة" شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله الأربعاء عقب هجوم إيران الصاروخي على أهداف أمريكية في العراق، إن طهران تستفيد من ارتفاع أسعار الخام.

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