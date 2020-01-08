روحاني للأميركيين: سنقطع ارجلكم كما قطعتم يد سليماني

2020/01/08 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، بقطع أرجل الأميركان في المنطقة بعدما قطعوا يد الفريق الشهيد قاسم سليماني، مشيرا إلى أن الأخير لم يكن قائدا عسكريا فحسب بل كان سياسيا ستراتيجيا في المفاوضات.وقال روحاني في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، إن “سليماني لم يكن قائدا عسكريا فحسب بل كان سياسيا ستراتيجيا في المفاوضات مع

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