2020/01/08 | 13:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، الأربعاء، عن سحب معظم جنودها المتواجدين في العاصمة العراقية بغداد، ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لدواعٍ أمنية.وذكرت الوزارة في بيان إنها نقلت 10 من أصل 13 من جنودها في بغداد، إلى الكويت، مبينة أن هذه الخطوة مرتبطة بقرار حلف الناتو بسحب بعض عناصرها بشكل مؤقت من العراق، إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسبانيا تعلن سحب معظم جنودها في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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